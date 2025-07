A  81 bei Sindelfingen-Ost: Auffahrt Richtung Stuttgart für ein Jahr dicht

1 Hier kann man nicht mehr geradeaus fahren Foto: Krülle

An diesem Freitagabend wird die A -81-Auffahrt Sindelfingen-Ost in Richtung Stuttgart für lange Zeit geschlossen: Von etwa 20 Uhr an ist sie für ein ganzes Jahr zu.











Im Zuge des A 81-Ausbaus zwischen Böblingen und Sindelfingen kommt eine schwer wiegende Veränderung auf die Autofahrer zu. An diesem Freitagabend wird die Autobahnauffahrt Sindelfingen-Ost in Richtung Stuttgart für rund ein Jahr geschlossen. Laut Deges-Projektleiter Johannes Kuhn soll die Sperrung zwischen 20 und 21 Uhr erfolgen. Wer also von Sindelfingen in die Landeshauptstadt will, muss in den nächsten Monaten auf andere Auffahrten ausweichen, heißt es vonseiten der Projektgesellschaft Deges, die den Ausbau verantwortet.

Die nächstliegende Auffahrt ist Böblingen-Ost, doch die direkte Verbindung dahin – durch die Unterführung in der Leibnizstraße von der Hofmeister-Kreuzung aus – ist noch bis voraussichtlich Ende September gesperrt. Der Weg auf die Autobahn in Richtung Stuttgart führt demnach über die Mahdentalbrücke und die alte B14 oder über die Brücke in der Sindelfinger/Böblinger Straße und die Leibnizstraße am S-Bahn-Station Goldberg vorbei – so oder so stehen größere Umwege an.