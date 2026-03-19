1 Gesperrt: Am Wochenende ist der Engelbergtunnel komplett dicht. Foto: Simon Granville

Der Engelbergtunnel wird am Wochenende für einige Stunden komplett gesperrt. Das hat aber ausnahmsweise nichts mit dem Lkw-Brand vom 3. März zu tun.











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Diese Sperrung des Engelbergtunnels bei Leonberg hat ausnahmsweise nichts mit dem Lkw-Brand vom 3. März zu tun. Im Zuge der Sanierungsarbeiten in der Oströhre des Tunnels – also in Fahrtrichtung Heilbronn – werden am Wochenende die automatischen Brandmeldeeinrichtungen getestet. „Dabei handelt es sich um eine planmäßig durchgeführte Sicherheitsmaßnahme, die nicht im Zusammenhang mit dem Brand vom 3. März in der Weströhre steht“, teilt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit.

Das bedeutet: Für die Prüfung muss der Engelbergtunnel von Samstag, 21. März, 22 Uhr, bis Sonntag, 22. März, 10 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. „Um Verkehrsbeeinträchtigungen zu minimieren, findet die Maßnahme in der verkehrsarmen Nachtzeit statt“, schreibt die Autobahn GmbH. Während der Sperrung wird der Verkehr über die ausgeschilderte Umleitung über Leonberg und Ditzingen geführt.

Die Weströhre des Tunnels war vom 3. März bis zu diesem Donnerstagnachmittag voll gesperrt gewesen. Der mit Kühlschränken beladene Auflieger eines Sattelzugs war nahe des Nordportals innerhalb des Engelbergtunnels vollständig abgebrannt, dabei hatte auch die Röhre selbst massiven Schaden genommen. Zwei Personen erlitten bei dem Vorfall schwere Rauchgasvergiftungen.