1 Bei dem Unfall wurden drei Personen schwer und vier weitere leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: imago images/Aaron Klewer

Auf der A 81 bei Boxberg im Main-Tauber-Kreis hat am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer in einem Hagelschauer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Zwei andere Fahrer wollten helfen, ein dritter kracht in die abgestellten Autos.















Wegen eines Hagelschauers hat es auf der Autobahn 81 bei Boxberg (Main-Tauber-Kreis) einen schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben.

Wie die Polizei mitteilte kam ein Autofahrer am Donnerstag in Fahrtrichtung Würzburg wegen schlechter Sicht ins Schleudern. Zwei Autofahrer hielten an und wollten dem Unfallopfer helfen. Ein weiterer Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die abgestellten Autos, in denen noch mehrere Beifahrer saßen.

Laut Polizei wurden bei dem Unfall drei Menschen schwer und vier Menschen leicht verletzt. Eine Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.