A 81-Ausbau: Verkehrseinschränkungen im Straßennetz von Sindelfingen

1 Der Verkehr wird bis voraussichtlich 14. März anders geleitet. Foto: Stefan Sauer/dpa

Für die IBM-Straße gilt ab Montag, 2. Februar, eine veränderte Verkehrsführung. Die Einschränkungen stehen in Zusammenhang mit der Erweiterung der Autobahn 81.











Link kopiert

Ab Montag, 2. Februar, wird die Verkehrsführung in der IBM-Straße in Sindelfingen nördlich der A 81 bis voraussichtlich 14. März verändert. Das teilt die für den Autobahnausbau verantwortliche Gesellschaft Deges mit. Der östliche Teil der IBM-Straße in Richtung Waldenbucher Straße wird demnach ab der Abzweigung zum Baumarkt in beide Richtungen voll gesperrt. Der westliche Abschnitt der IBM-Straße ab Tübinger Allee bis zur Abzweigung zum Baumarkt wird hingegen halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Osten geführt. Das bedeutet, von der Tübinger Allee kommend können Verkehrsteilnehmer die IBM-Straße bis zur Abzweigung in Richtung Baumarkt nutzen. In Fahrtrichtung Westen stehe die IBM-Straße aber nicht zur Verfügung. Eine Umleitung werde rechtzeitig eingerichtet und ausgeschildert.

Grund für die Verkehrsänderung ist laut der Deges der Abbruch der Stützmauer zwischen der IBM-Straße und der A 81 sowie das anschließende Einbringen von Gründungspfählen für die zukünftige Lärmschutzwand in diesem Bereich.