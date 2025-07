A 8 und B 27: Bauarbeiten am Echterdinger Ei – wieder Sperrungen angekündigt

1 Foto: Andreas Rosar

Für die Asphaltsanierung am „Echterdinger Ei“, der Verbindung zwischen A 8 und B 27 bei Echterdingen, kündigt die Autobahn GmbH weitere Arbeiten und Sperrungen an.











Wieder Bauarbeiten am „Echterdinger Ei“, der Verbindung zwischen A 8 und B 27. Die Autobahn GmbH des Bundes teilt mit, dass von Montag, 21. Juli, an bis voraussichtlich Montag, 4. August, der Verkehr an der Abfahrt von der A8 aus Richtung München kommend zur Anschlussstelle nach Stuttgart-Möhringen, Vaihingen und Leinfelden-Echterdingen teilweise über eine provisorische Abfahrt geführt wird.

Darüber hinaus ist am Wochenende 1. bis 4. August die Anschlussstelle der A 8 aus Richtung München auf die B 27 in beide Richtungen gesperrt. Die Einschränkungen beginnen am Freitag um 20 Uhr und enden am Montag um 6 Uhr. Wer von der A 8 aus München auf die B 27 fahren wolle, müsse bereits an der Anschlussstelle Flughafen/Messe von der Autobahn abfahren und nehme dann die Auffahrt auf die B 27 bei Leinfelden-Echterdingen nach Tübingen oder Stuttgart.

Umleitung Richtung Leinfelden-Echterdingen

Wer in Richtung Möhringen, Leinfelden-Echterdingen und Vaihingen will, soll auf der A8 bleiben und wird über eine provisorische Abfahrt geführt. Umleitungen gibt es außerdem für Verkehrsteilnehmende, die von der von der B 27 aus Tübingen kommend auf die A 8 Richtung Karlsruhe oder zur Anschlussstelle Möhringen wollen. Weitere Sperrungen sind für das darauffolgende Wochenende angekündigt (8. bis 11. August)

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest erneuert seit Ende März an der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch den Asphalt. Alle Auf- und Abfahrten am „Echterdinger Ei“ werden in den Blick genommen. Außerdem wird der Asphalt auf den Parallelfahrbahnen der Autobahn ausgetauscht. Der Durchgangsverkehr auf der A 8 und auf der B 27 ist nicht von Sperrungen betroffen.