A 8 Kreis Esslingen: Unfälle durch Aquaplaning – Autos überschlagen sich

Vorfall in Kirchheim 19-Jähriger greift Männer vor Supermarkt an – Polizei bringt ihn in Klinik

Ein 19-Jähriger hat am Sonntag in Kirchheim (Kreis Esslingen) zwei Männer angegriffen und ein Fahrrad gestohlen. Offenbar befand er sich in psychischem Ausnahmezustand.