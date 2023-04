1 Die Feuerwehr konnte den Brand zwischen Autobahn und Gleisbett löschen. Foto: IMAGO/Rupert Oberhäuser

Zwischen der A 8 und den Gleisen der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm kommt es am Mittwochnachmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) zu einem Flächenbrand. Polizei und Feuerwehr können den Brand eindämmen und löschen.















Rettungskräfte sind am Mittwochabend in Kirchheim (Kreis Esslingen) zu einem kleineren Flächenbrand zwischen der Autobahn und den Gleisen der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm ausgerückt. Laut Angaben der Polizei wurde gegen 17.30 Uhr Rauch neben der Böschung an der A 8 und dem Gleisbett gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache war eine Fläche von etwa 150 Quadratmetern kurz vor dem Albvorlandtunnel in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr bekämpfte eine Streife des Polizeireviers Kirchheim mit einem Feuerlöscher die Flammen und konnte so eine Ausbreitung verhindern. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften ausgerückt war, konnte den Brand im Anschluss rasch löschen und die betroffene Fläche bewässern.