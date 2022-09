1 Das Zelt wurde von zwei Männern im Alter von 40 und 37 Jahren aufgestellt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Am Montag wollten zwei Männer auf einem Parkplatz an der A 8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) in einem Zelt übernachten. Einen der beiden Männer erwarten nun mehrere Anzeigen.















Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen darüber informiert, dass auf dem Parkplatz Rübholz an der A 8 ein Zelt aufgestellt wurde. Die Beamten der Verkehrspolizei Mühlhausen fuhren daraufhin zum Parkplatz und sahen beim Eintreffen auf der Grünfläche zwischen den Toiletten und einem Essplatz ein Zwei-Personen-Zelt. Das Zelt wurde laut Polizeiangaben von zwei Männern im Alter von 40 und 37 Jahren aufgestellt, weil sie die Nacht dort verbringen wollten. Weitere Familienangehörige wollten die Nacht in einem Sprinter verbringen, der in der Nähe des Zeltes geparkt war.

Unfall beim Umparken des Sprinters

Die Polizei wies die Männer darauf hin, dass das Zelten auf dem Parkplatz nicht erlaubt ist und sie ihren Sprinter auf einen anderen Parkplatz stellen müssen. Dieser war auf einem Behindertenparkplatz geparkt. Der 40-Jährige reagierte laut Polizeiangaben provokativ und aggressiv. Beim Umparken prallte er gegen ein anderes Auto, bevor er den Sprinter an anderer Stelle parkte.

Betrunken und aggressiv

Die Beamten hatten den Verdacht, dass der 40-Jährige alkoholisiert war, was durch einen Test bestätigt wurde. Gegen die Mitnahme in ein Krankenhaus für eine Blutentnahme wehrte sich der Mann heftig und lautstark. Unter Anwendung von Polizeigriffen legten ihm die Polizisten deshalb Handschellen an und setzten ihn in den Streifenwagen. Sie forderten auch die Unterstützung weiterer Streifen an, weil die anderen Mitglieder der Gruppe sich ebenfalls lautstark einmischten.

Die Polizei brachte den Mann in ein Krankenhaus. Den 40-Jährigen erwarten nun verschiedene Anzeigen. Ob der 40-Jährige zuvor auch schon unter der Alkoholeinfluss den Sprinter fuhr, ist nicht bekannt.