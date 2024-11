A 8 bei Kirchheim unter Teck: Polizei kontrolliert zahlreiche Busse – 10.000 Euro Sicherheitsleistungen

1 Bei einer Kontrolle auf der A 8 hat die Polizei zahlreiche Verstöße registriert, darunter zwei gefälschte Visa. (Symbolfoto) Foto: tock.adobe.co/Gerhard Seybert

Die Polizei hat am Donnerstag bei einer groß angelegten Kontrolle mehr als ein Dutzend Busse kontrolliert und dabei zahlreiche Verstöße verschiedenster Art festgestellt.











Link kopiert

Bei einer Großkontrolle von Omnibussen auf der A 8 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) hat die Polizei am Donnerstag über 360 Personen in 15 Bussen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten mehrere Verstöße gegen die Ruhezeiten, zwei gefälschte Visa und verschiedene technische Mängel fest, berichtet die Polizei.

Zwischen 9 und 14.30 Uhr haben die Beamten die Busse von der Autobahn zu einem Autohof gelotst und dort ausgiebig untersucht. Neben Spezialisten der Verkehrspolizei nahmen auch etwa zwei Dutzend Teilnehmer einer Fortbildung der Hochschule für Polizei an der Kontrolle teil. Unter den Reisenden wurden zwei gefälschte Visa festgestellt, die Beschuldigten entsprechend angezeigt. Zudem wurden technische Mängel – unter anderem mussten Reifen vor Ort gewechselt werden – und nicht eingehaltene Pausenzeiten beanstandet. Die Passagiere zweier Busse mussten mit Ersatzfahrzeugen regionaler Unternehmen weiter fahren, nachdem an den Fahrzeugen Risse in der Frontscheibe beziehungsweise der Luftfederung, Rahmenbrüche sowie beschädigte Bremsschläuche festgestellt worden waren.