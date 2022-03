1 Durch den Unfall wurde eine Betonleitwand in einer Baustelle verschoben. Foto: /Stefan Puchner

Ein offenbar alkoholisierter 40-jähriger Autofahrer hat auf der A 8 auf Höhe der Rastanlage Denkendorf (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht.















Link kopiert

Denkendorf/Neuhausen - Am Samstag kam es auf der A 8 gegen 23.30 Uhr auf Höhe der Tank- und Rastanlage Denkendorf zu einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein offenbar alkoholisierter 40-jähriger Autofahrer war laut Polizeiangaben im dreispurigen Baustellenbereich zu schnell unterwegs und fuhr auf das Auto eines 65-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Fahrzeug des 65-Jährigen und prallte gegen eine Betonleitwand, die dadurch verschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei Kirchheim war mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften zur Fahrbahnreinigung vor Ort. Die durch den Verkehrsunfall verschobene Betonleitwand begradigte die Bereitschaft der zuständigen Baufirma.

Während der Reinigungs- und Reparaturarbeiten mussten zwei der drei vorhandenen Fahrstreifen gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es dabei jedoch nicht. Da der Unfallverursacher alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.