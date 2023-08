1 Zu einem Unfall auf der A-8-Anschlussstelle Wendlingen sucht die Autobahnpolizei Zeugen. Foto: dpa//Carsten Rehder

Ein unbekannter Autofahrer kam von der Fahrbahn ab, der ausweichende BMW landete im Grünstreifen. Die Autobahnpolizei sucht Zeugen.















Unbeirrt hat ein unbekannter Autofahrer seine Fahrt fortgesetzt, obwohl er am Mittwochabend an der A-8-Anschlussstelle Wendlingen einen Unfall verursacht hatte. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.

Der Fahrer war gegen 20.45 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und überfuhr aus nicht geklärter Ursache die Sperrfläche am Ende der Anschlussstelle. Er geriet auf die linke Spur der Auffahrt von der Bundesstraße 313, wo ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr. Dieser musste nach rechts ausweichen und geriet dadurch ins Schleudern. Der BMW kam schließlich im angrenzenden Grünstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Die zuständige Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet unter Telefonnummer 0711 / 6869-0 um Zeugenhinweise.