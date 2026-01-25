Amtsinhaber Stefan Belz gewinnt deutlich, aber nicht haushoch

Oberbürgermeister Stefan Belz ist für eine zweite Amtszeit gewählt worden. Bei der Wahl am Sonntag erreichte er 64,8 Prozent. Seine ärgsten Konkurrenten: Aleksandar Blazevski (13,1 Prozent) und Stefan Thien (12,5 Prozent). Die Wahlbeteiligung liegt bei 36,2 Prozent.
Werner Schneider erhält 6,0 Prozent der Stimmen, Lucas Guimaraes de Macedo kommt auf 2,0 Prozent und Fridi Miller auf 1,5 Prozent.
Alle Infos zur Wahl in unserem Newsblog:
Das sind die sechs Kandidaten.
- Amtsinhaber Stefan Belz (Grüne)
- Friedhild „Fridi“ Miller
- Aleksandar Blazevski
- Stefan Thien (Werteunion)
- Lucas Guimaraes de Macedo (Volt)
- Werner Schneider