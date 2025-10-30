Signalstörung: Zugverspätungen rund um Böblingen - keine Schönbuchbahn

1 Am Böblinger Bahnhof gab es am Montagmorgen eine Weichenstörung. Foto: Eibner

Bahnkunden brauchten am Montagmorgen rund um Böblingen wieder einmal Geduld und gute Nerven.











Wegen einer Signalstörung im Böblinger Bahnhof ist es am Montagmorgen zu erheblichen Verspätungen der Züge und S-Bahnen. Der IC nach Zürich zum Beispiel musste lange in Vaihingen warten und sammelte 90 Minuten Verspätung an. Kurz nach 9 Uhr konnte er Richtung Böblingen losfahren.

Auch die S-Bahnen gerieten völlig aus dem Takt, es kam zu langen Verspätungen und Ausfällen.

Parallel meldete der Verkehrsverbund Stuttgart, dass keine Züge auf der Schönbuchbahn verkehren: "Aufgrund einer Fahrzeugstörung im Bereich Böblingen kommt es zwischen Böblingen und Dettenhausen bei der Schönbuchbahn zu einer Streckensperrung", heißt es auf derVVS- Homepage. Und: "Aufgrund eines gefährlichen Ereignis am Sonntag, 11.01.2026, ist heute kein Zugverkehr auf der Schönbuchbahn möglich."