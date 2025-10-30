Signalstörung: Zugverspätungen rund um Böblingen - keine Schönbuchbahn

Bahnkunden brauchten am Montagmorgen rund um Böblingen wieder einmal Geduld und gute Nerven.
Wegen einer Signalstörung im Böblinger Bahnhof ist es am Montagmorgen zu erheblichen Verspätungen der Züge und S-Bahnen. Der IC nach Zürich zum Beispiel musste lange in Vaihingen warten und sammelte 90 Minuten Verspätung an. Kurz nach 9 Uhr konnte er Richtung Böblingen losfahren.
Auch die S-Bahnen gerieten völlig aus dem Takt, es kam zu langen Verspätungen und Ausfällen.
Parallel meldete der Verkehrsverbund Stuttgart, dass keine Züge auf der Schönbuchbahn verkehren: "Aufgrund einer Fahrzeugstörung im Bereich Böblingen kommt es zwischen Böblingen und Dettenhausen bei der Schönbuchbahn zu einer Streckensperrung", heißt es auf derVVS- Homepage. Und: "Aufgrund eines gefährlichen Ereignis am Sonntag, 11.01.2026, ist heute kein Zugverkehr auf der Schönbuchbahn möglich."