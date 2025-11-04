99-Jährige geht viral: Esslingerin berührt deutschlandweit – und darüber hinaus
99 Jahre alt und noch so fit: Hedwig Abzieher geht regelmäßig zum Esslinger Bewegungstreff. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslingerin Hedwig Abzieher bewegt über die Landesgrenzen hinaus Menschen. Angefangen hat es mit einem Video unserer Zeitung über die 99-Jährige.

Nein, das hat sie nicht erwartet, sagt Hedwig Abzieher. Die 99-Jährige aus Esslingen ist nicht in den Sozialen Medien unterwegs – von ihrer dort ausgelösten Begeisterung hat sie nur indirekt mitbekommen. „Ich habe eine Bekannte, die in Rot an der Rot (Kreis Biberach) im Altenheim lebt. Wir haben telefoniert und sie hat gesagt, dass sie mich im Handy gesehen hat“, erzählt Abzieher und lacht. „Was? Bei dir?“, reagierte sie ungläubig. Die Antwort darauf ist: nicht nur bei ihr.

