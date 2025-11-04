1 Hedwig Abzieher ist in ihrem hohen Alter noch topfit. Foto: Roberto Bulgrin

Hedwig Abzieher aus Esslingen ist eine inspirierende Frau. Nach einem Video unserer Zeitung über die 99-Jährige gab es überwältigende Reaktionen.











Nein, das hat sie nicht erwartet, sagt Hedwig Abzieher. Die 99-Jährige aus Esslingen ist nicht in den Sozialen Medien unterwegs – von ihrer dort ausgelösten Begeisterung hat sie nur indirekt mitbekommen. „Ich habe eine Bekannte, die in Rot an der Rot (Kreis Biberach) im Altenheim lebt. Wir haben telefoniert und sie hat gesagt, dass sie mich im Handy gesehen hat“, erzählt Abzieher und lacht. „Was? Bei dir?“, reagierte sie ungläubig. Die Antwort darauf ist: nicht nur bei ihr.

Vor wenigen Wochen haben wir ein Video mit der Esslingerin gedreht. 2,7 Millionen mal wurde es allein auf Instagram aufgerufen, 105 Tausend Mal mit „Gefällt mir“ markiert. Es folgte ein Beitrag der „Schwäbischen Zeitung“, selbst „Die Zeit“ wollte mit ihr sprechen. Die Frage nach dem „Warum“ erübrigt sich für jeden, der Hedwig Abzieher trifft: eine inspirierende Frau, die trotz tragischer Rückschläge im Leben ihren Lebensmut nicht verloren hat.

99-Jährige gibt Ratschläge

Geboren wurde sie in Südmähren, in der heutigen Tschechischen Republik. Ihre Mutter starb, als sie elf Jahre alt war, erzählt Abzieher. Früh musste sie zusammen mit ihrer älteren Schwester den Haushalt schmeißen, auch für ihre drei kleineren Brüder. Dem Vater half sie bei der Landwirtschaft. Später heiratete Abzieher, bekam eine Tochter – die nach schwerer Krankheit mit 61 Jahren starb. Einiges davon erzählt die heute 99-Jährige in dem kurzen Video, aber vor allem gibt sie darin preis, wie sie trotzdem noch fit und lebensfroh sein kann: „Nur durch den Sport hab ich mich so gut gehalten.“ Abzieher ist die älteste Teilnehmerin des seit 15 Jahren bestehenden Esslinger Bewegungstreffs. Regelmäßig ist sie in Bewegung – obwohl sie sich am Ende ihrer Berufstätigkeit nach einem Sturz Lenden- und Brustwirbel gebrochen hatte. „Wenn man nur daheim sitzt, wird das nix.“

Und Sorgen machen dürfe man sich sowieso nicht. „Das macht krank. Es ist mir egal, was kommt – ich muss damit fertig werden.“ Schön sei, dass sie noch ihre Urenkel erleben dürfe. Im Netz reagieren viele zutiefst bewegt auf ihre Worte: „Ich bin heute so furchtbar traurig und jetzt habe ich diese Dame entdeckt bei Instagram und ich höre es schon zehnmal und jedes Mal bekomme ich mehr Freude am Leben“, schreibt etwa eine Userin namens Brigitte. Von einem Atelier aus Wien folgt der Kommentar: „So eine bewundernswerte alte Dame. Ja, positives Denken erzeugt Freude und Zufriedenheit. Bewegung und etwas Muskelarbeit erzeugt Sicherheit und Freude an der täglichen Bewegung.“

Esslingerin freut sich über Reaktionen

Unter den rund 2000 Kommentaren ist auch die nach eigenen Angaben 94-jährige Feodora Schwieger. Sie pflichte ihrer Altersgenossin voll und ganz bei: „Auch meine Tochter ist mit 63 Jahren an Krebs gestorben. Das Leben geht weiter. Mich regt nichts mehr auf, ich bin so gelassen geworden. Es ist das Leben mit Höhen und Tiefen!“

Wir haben Hedwig Abzieher nach diesen unzähligen Reaktionen noch einmal getroffen. Die vielen lieben Worte und Glückwünsche wollten wir ihr nicht vorenthalten. Es sei nicht immer einfach gewesen, ihr Leben, antwortet die 99-Jährige. Aber irgendwann müsse man mit den Sorgen abschließen, sonst werde man nicht mehr froh. Über die vielen tollen Nachrichten freut sie sich sehr: „Das sind wirklich wunderschöne Kommentare“, sagt die Esslingerin. „Ich dachte: ‚Ja, das Video werden die sehen und dann vergessen sie es wieder.’“ Hedwig Abzieher wird nicht vergessen.