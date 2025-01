Betroffene berichten in Köngen Wie der Überkonsum Mensch und Natur in Guatemala schadet

Viele Mineralien und Metalle aus den Böden Zentralamerikas finden Verwendung in industriellen Produkten. Der überhand nehmende Konsum steigert deren Abbau. In Guatemala bedeutet das Landraub, Umweltschäden und Gewalt gegen die Menschen vor Ort. Zwei Frauen berichteten darüber in Köngen.