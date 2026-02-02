Herr der Bilder: Wie ein Esslinger zum Meister der Linse wurde

1 Aufnahme aus dem Jahr 2016: Fotograf Dieter Blum in seinem alten Fotostudio in Esslingen-Hegensberg. (Archivfoto) Foto: Horst Rudel

Als „junger Wilder“ war er in Esslingen gestartet. Heute ist Dieter Blum ein Starfotograf. Wie kam es dazu?











Link kopiert

Die Erde glüht in grellen Farben. Ein Cowboy galoppiert auf seinem Pferd darüber hinweg. Wie weiße Punkte erscheinen sie in dem flammenden Rot. Die Kamera hat sie von oben eingefangen. Ein Hut verdeckt das Gesicht des Reiters. Die Perspektive macht ihn gesichtslos, namenlos, anonym, austauschbar. Im Mittelpunkt stehen Kraft, Dynamik, Bewegung, die Einheit von Pferd und Mensch. Ein Kunstwerk? Eine Fotografie? Ein fotografisches Kunstwerk, das ein gebürtiger Esslinger gemacht hat - Starfotograf Dieter Blum. Im Januar wurde er 90. Das Esslinger Stadtmuseum „Gelbes Haus“ ehrt ihn mit einem Ausstellungsobjekt.