90 Jahre Dieter Blum: Herr der Bilder: Wie ein Esslinger zum Meister der Linse wurde
1
Aufnahme aus dem Jahr 2016: Fotograf Dieter Blum in seinem alten Fotostudio in Esslingen-Hegensberg. (Archivfoto) Foto: Horst Rudel

Als „junger Wilder“ war er in Esslingen gestartet. Heute ist Dieter Blum ein Starfotograf. Wie kam es dazu?

Die Erde glüht in grellen Farben. Ein Cowboy galoppiert auf seinem Pferd darüber hinweg. Wie weiße Punkte erscheinen sie in dem flammenden Rot. Die Kamera hat sie von oben eingefangen. Ein Hut verdeckt das Gesicht des Reiters. Die Perspektive macht ihn gesichtslos, namenlos, anonym, austauschbar. Im Mittelpunkt stehen Kraft, Dynamik, Bewegung, die Einheit von Pferd und Mensch. Ein Kunstwerk? Eine Fotografie? Ein fotografisches Kunstwerk, das ein gebürtiger Esslinger gemacht hat - Starfotograf Dieter Blum. Im Januar wurde er 90. Das Esslinger Stadtmuseum „Gelbes Haus“ ehrt ihn mit einem Ausstellungsobjekt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.