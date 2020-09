16 Sonny Rollins hat Jazzgeschichte geschrieben.Foto: picture alliance/dpa/Adrian Ruiz De Hierro Foto:

Er ist seit je ein genialer Saxofonspieler. Aber die Musik ist für ihn kein Selbstzweck, die Weltlage bedrängt und bedrückt ihn. Deswegen feilt er an einem Klang demokratischer Teilhabe: Der Jazzmusiker Sonny Rollins wird neunzig Jahre alt. Eine Würdigung.

New York - Kurz vor Weihnachten 1956 steht ein imposanter schwarzer Tenorsaxofonist, umgeben von ein paar exzellenten New Yorker Musikern, in einem früheren Wohnzimmer im Provinzstädtchen Hackensack, New Jersey. Hier hat der Optiker Rudy van Gelder ein Aufnahmestudio eingerichtet, in dem er beständig tüftelt und experimentiert.