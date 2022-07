1 Das 9-Euro-Ticket hat vor allem einen Sturm auf Regionalzüge am Wochenende ausgelöst. Foto: dpa/Fabian Sommer

Ein durchschlagender Erfolg mit bisweilen chaotischen Folgen ist das 9-Euro-Ticket bislang nur im Freizeitverkehr. Der erhoffte Umsteige-Effekt bei Berufspendlern und damit der Beitrag zur Verkehrswende fällt dagegen bescheiden aus.















Matthias Ziegler, der Geschäftsführer des Esslinger Klinikums, ist ein klima- und umweltbewusster Pendler. Tag für Tag legt er die Strecke zwischen Vaihingen an der Enz und Esslingen in beiden Richtungen mit Regionalzügen zurück. Die jüngsten Wochen haben ihm den Öko-Trip verleidet: „Ständig überfüllte Züge zwischen Vaihingen und Stuttgart und manchmal auch zwischen Stuttgart und Esslingen.“ Und überfüllt heißt laut Ziegler: „Die Leute haben kaum noch reingepasst in die Waggons. An Fahrradtransport war gar nicht zu denken.“ Es war die Zeit seit der Einführung des 9-Euro-Tickets – aber lag es tatsächlich nur am Dumping-Fahrpreis? Auch, aber nicht nur, glaubt Ziegler: „Viele Probleme im Bahnverkehr um Stuttgart kamen hinzu.“