86-Jährige verursacht Unfall in Stuttgart: Gas und Bremse verwechselt – Fußgänger rettet sich mit Sprung

86-Jährige verursacht Unfall in Stuttgart

1 Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Foto: dpa/Marijan Murat

Eine 86-jährige Autofahrerin verwechselt am Samstagvormittag in Zuffenhausen Gas und Bremse. Anschließend fährt sie 30 Meter rückwärts. Ein Fußgänger rettet sich mit einem Sprung zur Seite.











Eine 86-jährige Autofahrerin hat am Samstagvormittag in Stuttgart-Zuffenhausen einen Unfall verursacht, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach Informationen der Polizei wollte die Seniorin gegen 11.20 Uhr an der Güglinger Straße mit ihrem Smart aus einer Parklücke ausparken.

Dabei verwechselte die Frau offenbar das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr anschließend rund 30 Meter rückwärts. Hierbei streifte sie ein weiteres Fahrzeug und prallte schließlich gegen eine Hauswand. Ein 34-jähriger Fußgänger musste auf dem Gehweg zur Seite springen – er verletzte sich am Arm. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.