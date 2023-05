18 Fahrgeschäfte für den Nervenkitzel und Karussells für Kinderabenteuer: Das 83. Frühlingsfest Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Familien lassen die Schausteller lächeln: Nach einer „zurückhaltenden“ ersten Woche zieht es am Sonntagnachmittag Tausende mit Kind und Kegel auf das Frühlingsfest.















Zur Mittagszeit sieht es für Volker, Flaschensammler in der Kurve hinter dem Cannstatter Bahnhof, noch eher mau aus. Am Vortag hatte er alle vier Tragetaschen vollbekommen, jetzt sind es kaum eine Handvoll Flaschen. Zuversicht verbreitet der Mann bei der Zugangskontrolle an der Unterführung: „Heute wird es voll auf dem Frühlingsfest. Es sind schon viele Familien unterwegs.“ Er behält recht. Schon wenig später, als die Sonne durchdringt und die dunklen Übergangsjacken unter den Arm geklemmt werden, herrscht in den Gassen schon das gewohnt bunte Gewimmel.

Papa wird zum Ochsenbändiger

Mickey Mouse lockt die Minis ins tutende Fahrgeschäft, im „Hauptbahnhof“ dreht ein voller ICE seine Runden, während Papa beim „Hau drauf“ zum Ochsenbändiger wird und für die kleine Denise den größten Würfel gewinnt. Der elfjährige Bruder schafft immerhin den „Maulhelden“, die ältere Schwester aber muss den familiären Spott ertragen, als sie zwischen Zicke und Powergirl stecken bleibt. Die Trostrose aber nimmt sie gerne.

Nicht ganz so amüsiert schaut Andreas aus Nürtingen auf die Szenerie, als Frau und Sohn im Traumhaus verschwinden. „Der Wasen ist teuer geworden, das sind jetzt Münchner Preise“, sagt der Familienvater, der geschäftlich gruppenweise Gäste aufs Oktoberfest kutschiert.

Alles ist „spektakulärer geworden“

Alle Hände voll zu tun hat eine Mama aus Kirchheim: „Mit drei Kindern hast du ziemlich Stress, du willst ja keines verlieren.“ Jetzt wollen die Kleinen nochmals auf „Moglis Traumfahrt“, und der Vater weiß: „Mit hundert Euro kommst du nicht weit hier. Für die Mutter ist das Frühlingsfest trotzdem ein Pflichttermin: „Das ist Tradition, so bin ich aufgewachsen“, sagt sie, während sie ihre Tochter im vorbeisausenden „Gladiator“ zu entdecken versucht. Vergeblich, dafür hat der 62 Meter lange Rotationsarm zu viel Tempo. Sie selbst brauche das nicht mehr, alles sei viel spektakulärer geworden. Eine „andere Nummer“ als ihre längst verschwundenen Lieblingsgefährte „Enterprise“ und „Matterhorn-Bahn“.

Frühlingsfest: Feiern im Zeichen der Cannstatter Kanne Foto: Lichtgut

Vergeblich hält auch Theo Ausschau, der Freund vom Bodensee. „Ich behalte das Mittagessen lieber bei mir.“ Als die Freundin „Action for Heroes“ verlässt, ist sie doch ein wenig bleich um die Nase. „Hat aber saumäßig Spaß gemacht!“ Zeit, mal bei langjährigen Standbetreibern nachzufragen, wie das Frühlingsfest aktuell so läuft.

Beim „Süßen Himmel“ etwa, wo immer mal wieder schubweise live produzierte Schokofrüchte nachgefragt werden. Das Geschäft laufe „so lala, da ist noch Luft nach oben“. Bei Thomas Roth aber, seit 21 Jahren mit seinem Schießsalon präsent, läuft es „heute wunderbar, so sollte es weitergehen“. Denn in der ersten Woche sei „fast nichts“ los gewesen. Ja, es stimme, alles sei teurer geworden. Auch er habe die Preise angehoben, um zehn Prozent: „Damit konnte ich aber nur die Hälfte der gestiegenen Kosten fürs Material weitergeben.“ Für fünf Euro gab es vergangenes Jahr zehn Schuss, jetzt sind es noch sieben. Mit einem Lächeln fügt er hinzu: „Wir haben Corona überlebt, jetzt kann uns nichts mehr schocken.“

Die Festzelte sind früh voll

Einfach „durchspazieren, unter Leuten sein und ein bisschen gucken“ will ein älteres Stuttgarter Ehepaar, Stammgast auf dem Frühlingsfest. Das finden sie „einfach unterhaltsam“, und aktuell sehe alles sehr entspannt aus, „mit lauter angenehmen Leuten“. Für ihr Gefühl sei derzeit „eher halb voll“, gegen Abend werde das erfahrungsgemäß anders sein, sagt sie: „Aber da sind wir längst wieder weg.“ Im Göckelesmaier dampft schon jetzt die Hütte. Bei Rock’n’Roll und „Let’s have a Party“ befindet sich alles in der oberen Etage, tanzt auf den Bänken. „Die Krüge zum Himmel, und keiner trinkt allein!“

Heute sei „eher Sonntagspublikum da“, sagt die Frau am Einlass, mehr junge Leute, auch mit den Eltern, und „leider teils auch mit Kindern“. Als jemand fragt, ob noch Plätze frei seien, sagt sie: „Es wird eng!“ Ein bisschen mehr Platz ist in der „Königsalm“, wo der Alphorn-Torero ordentlich Stimmung macht. Vor „Crazy Time“ herrscht Parkplatzmangel – Buggys bis in eine zweite Reihe. Elvira aus Heilbronn bleibt mit ihrem Rollator hängen, was die 74-Jährige allerdings gelassen sieht: „Ich war schon immer hier, warum sollte ich jetzt darauf verzichten?“ Lina, 7, hat ein Geschenk für eine Daheimgebliebene um den Hals, ein großes Lebkuchenherz: „Für die beste Oma der Welt“. Kai und Fabian, zwei Jungs aus Haslach, feiern Wasen-Premiere und prosten sich zu: „Es ist atemberaubend hier. Bier und nette Mädels, was willst du mehr?“

Gute Tage auch für Flaschensammler

„Ein bisschen was“ ist drei Stunden später auch bei Volker gegangen, dem Flaschensammler: „Wenn zehn Euro zusammenkommen, bin ich zufrieden.“ Er wird morgen wiederkommen, wie an allen 23 Tagen des Frühlingsfestes: „Ist ein guter Platz hier.“