800 Anfragen pro Tag: Stadt wegen Grundsteuer mit Fragen überhäuft – hier gibt es Antworten

Die neuen Grundsteuerbescheide werfen bei vielen Menschen Fragen auf.

Die Kämmerei der Stadt Esslingen erreicht jeden Tag eine Flut von Anfragen zur neuen Grundsteuer. Darum kümmern sich bis zu 20 Mitarbeitende. Zusätzlich gibt es eine Grundsteuer-Hotline und noch mehr Hilfe.











Die neue Grundsteuer macht den Ämtern zu schaffen. Die Stadt Esslingen erreicht seit dem Versand der Grundsteuerbescheide eine regelrechte Fragenflut. Jeden Tag erreichen rund 250 Mails, 250 Telefonanrufe sowie 300 Schreiben die Stadtkämmerei, mit deren Bearbeitung bis zu 20 Mitarbeitende beschäftigt seien, erklärt die Verwaltung.

Die Kommune bittet um Beachtung, dass es allein wegen der schieren Menge den Mitarbeitenden nicht möglich ist, jede Frage sofort zu beantworten. Die Stadtkämmerei arbeite jedoch mit Hochdruck an der Bearbeitung. Die Stadt bittet dringend, sich nicht nach dem Stand der Dinge zu erkundigen, da diese Rückfragen erneut Kapazitäten binden.

Finanzamt Esslingen ist meist die erste Adresse

Wer noch Fragen zu seinem Grundsteuerbescheid hat, sollte sich laut Verwaltung bei allen Fragen zu den Messbescheiden, zur Höhe der Grundsteuer oder zu geänderten Eigentumsverhältnissen direkt per Mail an das Finanzamt Esslingen wenden und zwar an poststelle-59@finanzamt.bwl.de. Für Fragen rund um die Zahlung sei dagegen die Stadt Esslingen die richtige Ansprechpartnerin.

Die Grundsteuer fußt auf neuen Berechnungsgrundlagen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Informationen auf der Website esslingen.de/grundsteuer werden nach Angaben der Kommune laufend überarbeitet und um Antworten auf die häufigsten Fragen (FAQs) erweitert. Außerdem steht eine Grundsteuer-Hotline zur Verfügung: 07 11 / 35 12 15 15. Fragen per Mail sind möglich an: grundsteuer@esslingen.de