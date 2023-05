1 Die Polizei hofft auf eine Klärung durch Zeugenhinweise. Foto: /AdobeStock

Hat ein 21-jähriger Porsche-Fahrer bei Pflugfelden eine rote Ampel überfahren und dadurch einen Unfall verursacht oder nicht? Die Polizei hofft, dass Zeugen nun dabei helfen können, für Klarheit zu sorgen. Der Mann war am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der Möglinger Straße ortsauswärts unterwegs und wollte an der Kreuzung auf die Landesstraße einfahren. Dabei soll er jedoch eine für ihn geltende, rot zeigende Ampel übersehen haben. In der Folge stieß er mit dem Mercedes einer 37-Jährigen zusammen, an dem sich auch ein Pferdeanhänger befand.

Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 80 000 Euro geschätzt. Die Pferde wurden vor Ort umgeladen. Nur: Was die Ampelsituation angeht, gibt es unterschiedliche Aussagen. Die Polizei bittet nun unter 0 71 41 / 18 53 53 um Hinweise.