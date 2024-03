8. März in Stuttgart: Demos, Streik und Tanz am Weltfrauentag

1 Jedes Jahr demonstrieren am 8. März Menschen weltweit für echte Gleichberechtigung. Foto: dpa/Marijan Murat

Jedes Jahr demonstrieren am 8. März weltweit Menschen für Gleichberechtigung. Auch in Stuttgart gibt es wieder zahlreiche Aktionen. Ein Überblick.











Jedes Jahr demonstrieren am 8. März Menschen weltweit für echte Gleichberechtigung und eine solidarische Gesellschaft. Denn noch immer sind es meist Frauen, die den größten Teil der sogenannten Care-Arbeit leisten, also sich um Kinder, Haushalt und Pflege kümmern – zu Lasten der bezahlten Arbeit. Frauen nehmen oft längere Auszeiten, arbeiten vermehrt in Teilzeit und in weniger gut bezahlten Jobs und geben so vielmals ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit auf.