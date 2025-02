750 Jahre Hegensberg: Der Esslinger Stadtteil will sein Jubiläum zeitgemäß feiern

Esslinger Initiative „Innenstadt-Liebe“ Charme-Offensive für eine attraktive Einkaufsstadt

Die Entwicklungen in der Esslinger Innenstadt bereiten vielen Menschen Sorge. Andrea Menze möchte mit ihrer Initiative „Innenstadt-Liebe“ positive Zeichen setzen. Auch wenn die Unterstützung noch ausbaufähig ist, will die Modehändlerin am Ball bleiben.