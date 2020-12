1 Weinernte von Kronenwirt Gottlob Schlecht mit Familie, aufgenommen um 1934 Foto: Stadtarchiv Filderstadt

Das Fest zum 750-jährigen Bestehen des Filderstädter Ortsteils Bonlanden muss verschoben werden. Immerhin erscheint pünktlich zum Jubiläum die Ortschronik.

Filderstadt - Es war keine leichte Geburt. Doch der Kraftakt hat sich gelohnt. Das Prachtexemplar wiegt 2,4 Kilogramm und umfasst stolze 776 Seiten. Die Rede ist von der Ortsgeschichte Bonlanden, der 25. „Sprössling“ in der beliebten Familie der Filderstädter Schriftenreihe. Eigentlich sollte dieses Jahr das 750-jährige Jubiläum des zweitgrößten Stadtteils mit einem großen Festprogramm gefeiert werden. Die Corona-Plage machte dem Vorhaben, wie vielen anderen auch, einen Strich durch die Rechnung. Vorerst. Wenn alles glatt läuft, werden die Feierlichkeiten in Bonlanden im kommenden Jahr nachgeholt. Zur Not auch in zwei Jahren. Das Konzept lässt sich problemlos übertragen. Bis dahin können sich kultur- und geschichtsinteressierte Bürger mit dem lesenswerten Wälzer trösten, der viele spannende Kapitel und eine Menge ganz erstaunlicher neuer Erkenntnisse liefert.