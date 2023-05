9 Hilde Mair mit ihrem Bruder Siegfried (links) und ihrem Mann Kurt Mair. Foto: Archiv MairDumont

Seit 75 Jahren gibt die Verlegerfamilie Mair Landkarten heraus. Bei Reiseführern dominiert das Kemnater Unternehmen den Weltmarkt. Entdeckerlust verbindet die Gesellschafter.















Im Jahr 1948 war das Thema Reisen für die Menschen in Europa weit entfernt. Die Not der Nachkriegsjahre forderte sie im Alltag heraus. Gerade in dieser schweren Zeit hatte Kurt Mair eine Vision: „Die Deutschen wollen wieder reisen.“ Da gründete er in Stuttgart seinen Straßenkartenverlag. Heute ist der Verlag MairDumont in Kemnat ein Weltmarktführer bei den großen Reiseführer-Marken wie Baedeker, Marco Polo, Dumont, ADAC oder Lonely Planet. Geschäftsführerin ist die 60-jährige Stephanie Mair-Huydts, die Enkelin des Gründers.