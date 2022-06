1 Das Naturfreundehaus in Lichtenwald in den 1960er-Jahren Foto: Peter Stotz/Naturfreunde Lichtenwald

Vor 75 Jahren gründeten Sozialisten und Sozialdemokraten in Plochingen eine Gruppe der Naturfreunde. 25 Jahre später eröffnete die heutige Ortsgruppe Plochingen-Reichenbach-Lichtenwald auf dem Spielberg in Hegenlohe das Schurwaldhaus. Am kommenden Wochenende werden nun beide Jubiläen mit einem zweitägigen Fest gefeiert.