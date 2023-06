12 1985 trainierte Franz Beckenbauer, damals Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, in Ruit mit dem Nachwuchs. Foto: /Herbert Rudel

Von Beckenbauer bis Belenki: Die Gästeliste der Landessportschule Ruit liest sich wie ein „Who’s who“ der deutschen Sportgeschichte. Jetzt wird die Einrichtung 75 Jahre alt. Was sich verändert hat – und was nicht.















Die junge Fußballelite bildete Franz Beckenbauer einst bei einem Lehrgang an der Landessportschule in Ruit aus. Der Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den Jahren von 1984 bis 1990 ist ebenso mit der Geschichte der Institution verbunden wie der spätere Bundestrainer Jürgen Klinsmann. Als Jugendlicher absolvierte er als Spieler dort einen der Jugend-Lehrgänge, aus denen Bundesliga-Stars hervorgingen. Auch Uli Hoeneß wurde in Ruit entdeckt. 2023 feiert die Schule des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) 75-jähriges Bestehen. Bei einem Tag der offenen Tür am 8. Juli hat die Öffentlichkeit die Gelegenheit, die überregional bedeutende Einrichtung kennenzulernen.