75 Jahre in Esslingen: Viele Erfolge, große Herausforderungen: Musikschule feiert
Im Blarer-Gemeindehaus probten Musikschüler und -lehrer fürs große Festkonzert am Samstag im Neckar Forum Foto: Roberto Bulgrin

Esslingens städtische Musikschule hat in ihrer 75-jährigen Geschichten viele Herausforderungen gemeistert. Was sie zu leisten vermag, zeigt sie mit einem Festkonzert.

Politiker jeglicher Couleur werden nicht müde, die Bedeutung von Musikschulen zu unterstreichen. „Wer in der Erziehung der Kinder und Jugendlichen die musische Erziehung vernachlässigt, muss sich nicht wundern, wenn kaltherzige, brutale Charaktere dabei herauskommen“, befand etwa der frühere Bundesinnenminister Otto Schily. In Esslingen hat man früh erkannt, wie wichtig musische Bildung ist: 1950 wurde die Vorläuferin der heutigen städtischen Musikschule gegründet, die damals mit 32 Lernenden an den Start ging und die sich heute rühmen darf, die älteste als Singschule gegründete Musikschule in Württemberg zu sein. 75 Jahre später bietet die Einrichtung etwa 2200 Schülerinnen und Schülern modernen Unterricht in den unterschiedlichen Sparten der Musik, und sie setzt kulturell Akzente in der Stadt.

