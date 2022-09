1 Im Tempel in Esslingen-Mettingen werden auch neue Mitglieder aufgenommen, wie Andreas Krieg (links) und Roland Klass von der Loge „Zur Katharinenlinde“ erzählen. Das Freimaurerkränzchen von 1946 war ein Vorläufer der ein Jahr später gegründeten Loge. Foto: Horst Rudel

Es ist nur ein Hauch von „Illuminati“ , der die vor 75 Jahren gegründete Esslinger Freimaurerloge „Zur Katharinenlinde“ umweht. Denn anders als in den Büchern von Dan Brown gibt es hier keine Verschwörungen oder Weltherrschaftstendenzen.















D er Stein wirkt unfertig. Im unteren Teil wurde er bearbeitet. Er hat eine quadratische Form, glatte Seiten, vier Ecken. Nach oben hin verlieren sich die strengen Konturen in geröllartige Unebenheiten, felsige Zacken, natürliche Formationen. Der Stein in den Räumlichkeiten der Esslinger Freimaurerloge „Zur Katharinenlinde“ sei ein Symbol für ihre Arbeit, erklären Andreas Krieg und Roland Klass, Meister vom Stuhl – eine Art Präsident. Jeder Mensch habe Ecken, Kanten und Unebenheiten wie der obere Teil des Steines. Doch angestrebt werden Vervollkommnung, Harmonie, Klarheit über die eigene Lebensführung. Jeder Freimaurer solle ein wichtiger Baustein in der Gesellschaft werden. Klingt das nicht nach Konformität, Anpassung, Eingliederung? Nein, meint Krieg, denn jeder müsse seinen eigenen Weg finden. Seit 75 Jahren strebt die Freimaurerloge dieses Ideal an. Sie wurde 1942 gegründet.