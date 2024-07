75 Jahre DLRG Reichenbach: Wie der Ort zu einer Hochburg der Rettungsschwimmer wurde

1 Generationen von Rettungsschwimmern wurden in Reichenbach ausgebildet – bis heute. Foto: DLRG

Die Reichenbacher Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ist 75 Jahre alt – und erstaunlich jung. Dass der Rettungssport in dem Ort einen so hohen Stellenwert hat und dass es dort seit Jahrzehnten ein Freibad gibt, ist einem Umzug zu verdanken.











Ob im „Gumpen“ an der Fils, im Webereikanal oder im kleinen Privatfreibad der Firma Electrostar: In Reichenbach wurde schon vor 80 Jahren viel geschwommen. 1948 haben in besagtem Gumpen sogar die ersten Rettungsschwimmkurse stattgefunden, mit zehn erfolgreichen Absolventen. Das hatte den Hintergrund, dass Franz Kuberski, der Bezirksvorsitzende der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), mit seiner Familie nach Reichenbach gezogen war. 1949 gab er den Anstoß für die Gründung einer Ortsgruppe, sein Sohn Günter wurde deren Vorsitzender – für 43 Jahre.