7 Der Sportwagen, mit dem der Grundstein zur Erfolgsgeschichte von Porsche gesetzt wurde: der 356 Nr. 1 Roadster – mit sage und schreibe 35 PS Leistung. Foto: Porsche Heritage

Vor 75 Jahren wurde der erste echte Porsche zugelassen. Der Stuttgarter Hersteller feiert das Jubiläum mit einem Event, das im Internet live gestreamt wird. Unsere Bildergalerie erinnert an die Geburtsstunde des legendären Autos.















Am 8. Juni 1948 – also vor 75 Jahren – erteilte die Kärntner Landesregierung eine Einzelgenehmigung für den Porsche 356 Nr.1 Roadster. Es war der erste Sportwagen, der den Namen Porsche trug. Davor hatte der Firmengründer Ferdinand Porsche seine Fahrzeuge im Auftrag anderer Hersteller konstruiert – von Wanderer über Auto Union zu Hitlers „Kraft durch Freude“-Wagen, der nach dem Krieg als VW Käfer das deutsche Wirtschaftswunder symbolisierte.

Die Stuttgarter Porsche AG feiert das Jubiläum mit der Sonderausstellung „Driven by Dreams“,die vom 9. Juni an im Markenmuseum in Zuffenhausen öffentlich zugänglich ist. Am Abend davor wird sie vor geladenen Gästen feierlich eröffnet. Interessierte können das Event per Internet-Livestream unter https://newsroom.porsche.com verfolgen. Übertragungen gibt es zudem auf Youtube, Linkedin und Twitch.

Die Feierlichkeiten gehen am Wochenende am Hockenheimring weiter, unter anderem mit einer Übertragung des 24-Stunden-Rennens in Le Mans, das sein 100-jähriges Bestehen feiert.

In unserer Bildergalerie erinnern wir an die Geburtsstunde des 356 Nr. 1 Roadster, der unter der Regie von Ferry Porsche in Österreich entstanden ist – und erst später in modifizierter Form in Stuttgart zur Serienreife kam.