746 Mängel im Kreis Esslingen: Schaben, Schimmel, Mäusekot – Ekel-Funde der Lebensmittelkontrolleure

1 Ein Lebensmittelkontrolleur überprüft bei einer Betriebskontrolle die Temperatur eines Nudelgerichts. Foto: picture alliance/Uwe Anspach/dpa

Was bei Kontrollen der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung im Kreis Esslingen zutage kommt, ist mitunter alles andere als appetitlich. Viele Betriebe arbeiten aber sauber.











Lebensmittelkontrolleure stellen immer wieder Hygieneverstöße in Restaurantküchen oder Imbissen fest. Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilt, hat die Veterinär- und Lebensmittelüberwachung im Kreis Esslingen im vergangenen Jahr 4334 lebensmittelrechtliche Kontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 3278 Betriebe überprüft. Mit 2523 Kontrollen fand der Großteil in Gastro- und anderen Dienstleistungsbetrieben statt, gefolgt vom Einzelhandel mit 1303 Kontrollen. Aber auch Erzeuger, Abpacker oder Transporteure wurden inspiziert. Insgesamt kam es bei 746 Betrieben zu formalen Beanstandungen. „Diese reichten von einfachen Mängeln bei Kennzeichnung, Sauberkeit oder Zusammensetzung bis hin zu gravierenden Hygieneverstößen“, heißt es weiter.