72-Jähriger soll Ehefrau umgebracht haben: Femizid in Esslingen – Verdächtiger außer Lebensgefahr und in U-Haft

Femizid in Esslingen – Verdächtiger außer Lebensgefahr und in U-Haft

Nach einem Tötungsdelikt Ende Februar wurde der tatverdächtige 72-Jährige in Untersuchungshaft genommen, nachdem er nicht mehr in Lebensgefahr schwebt. Zuvor war er in einer Klinik behandelt worden. Er soll seine gleichaltrige Frau getötet haben.











Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt vor einer Woche in Esslingen befindet sich der 72-jährige Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft, nachdem er selbst nicht mehr in Lebensgefahr schwebt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Am 24. Februar hatten Angehörige die Polizei alarmiert, nachdem es in der Wohnung der Eltern zu einem lautstarken Streit und einer Bedrohungssituation gekommen war. Beim Eintreffen fanden Einsatzkräfte die ebenfalls 72 Jahre alte Frau tot und ihren Ehemann mit lebensgefährlichen Verletzungen vor.

Nachdem der Mann nicht mehr in Lebensgefahr schwebt, wurde er am Montag nun in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht. Zum Motiv und dem genauen Ablauf des Femizids laufen die Ermittlungen noch.