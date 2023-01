5 Heiner Reiff (links) und seine bunte Gruppe HASA Foto: Thorsten Weihrauch Entertainment

Im Multi-Media-Universum der schwäbischen Mundart-Band HASA begegnen sich Frank Zappa und Eduard Mörike. „Space Pop from Dåhanna“ heißt das erste Album des Ensembles um den Komödianten, Sänger und Gitarristen Heiner Reiff.















Man stelle sich vor: Ein wohlbekanntes Raumschiff schwirrt fesch durchs Weltall, der Kommandant, die erste Offizierin, der Kommunikationsoffizier und all die anderen sitzen auf der berühmten Brücke, spähen hinaus in die Endlosigkeit, in der die Sterne schweben – und plötzlich kommt ein Asteroid ins Bild. Darauf hockt eine Band, sehr gut gelaunt, und singt auf Schwäbisch.