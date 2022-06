Queen sagt Teilnahme an Dankgottesdienst in London ab

31 Königin Elizabeth II. und der Herzog von Kent beobachteten vom Balkon des Buckingham Palast aus Geburtstags-Parade Trooping the Colour am ersten von vier Tagen der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der Queen. Foto: dpa/Jonathan Brady

Am Donnerstag zeigt sie sich noch zwei Mal auf dem Balkon ihres Londoner Stadtschlosses, am Freitag wird Queen Elizabeth II. nicht am Dankgottesdienst zu ihren Ehren teilnehmen. Warum?















Queen Elizabeth II. wird nicht am Dankgottesdienst zu ihren Ehren an diesem Freitag teilnehmen. Die 96 Jahre alte Königin habe während der Feierlichkeiten „einige Beschwerden“ verspürt und werde die Zeremonie in der Kathedrale St. Paul’s „mit großem Widerwillen“ verpassen, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstagabend mit. Die für Donnerstagabend geplante Zeremonie in Windsor, bei der die Queen ein Leuchtfeuer anzünden sollte, werde sie jedoch weiterhin wahrnehmen, hieß es.

Die Monarchin hatte sich am Donnerstag zwei Mal auf dem Balkon ihres Londoner Stadtschlosses Buckingham-Palast gezeigt. Dabei war sie lächelnd und offensichtlich guter Laune zu sehen. Allerdings leidet die Queen seit Monaten unter Mobilitätsproblemen und hat wiederholt wichtige Veranstaltungen abgesagt.