70 Jahre Waldheim Esslingen: Kinder, zur Sonne, zur Freizeit!

1 Raus ins Grüne: Das Bild (Mitte 50er Jahre) zeigt Esslinger Waldheim-Kinder der ersten Generation. Mit den Bussen wurden sie hinauf zum Jägerhaus gebracht. Foto: Ev. Gesamtkirchengemeinde

70 Jahre Evangelisches Waldheim Esslingen: Blicke zurück und nach vorn auf einen jung gebliebenen Sommerferienklassiker. Seit dem Ende der Corona-Pandemie steigen die Anmeldezahlen. In diesem Jahr gibt es nur noch in der zweiten Ferienhälfte freie Plätze.











Link kopiert

Heute dürfte es nicht mehr der erste Gedanke beim Wort „Waldheim“ sein. In kargen Nachkriegsjahren war das anders: Es ging ums Essen. „Dass die Kinder ein paar Wochen lang gute Mahlzeiten bekamen, war ein wichtiger Teil dieses Ferienangebots“, sagt der Esslinger evangelische Dekan Bernd Weißenborn. Das blieb selbst unter den Segnungen des Wirtschaftswunders noch so. Elvira Postic, Waldheimkind der Jahre 1961 und 1962, heute Vorsitzende der Gesamtkirchengemeinde Esslingen: „Wir wurden in der Schule noch gewogen. Die meisten waren untergewichtig.“