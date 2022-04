1 Ein Landeshauptstadt-Feeling will sich nicht einstellen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Land und seine Landeshauptstadt. Das ist die Geschichte des ewigen Fremdelns und distanzierten Beäugens, beobachtet Lokalchef Jan Sellner.















Woran erkennt man, dass Stuttgart Landeshauptstadt ist – wenn man nicht gerade auf die Ortsschilder schaut? An seiner Landesbibliothek? Nein! An seinem Landesmuseum? Nein! Dann vielleicht an seinen Staatstheatern? Auch nicht! An seiner Staatsgalerie? Ebenfalls nein. Denn all das gibt’s so oder anders auch in Karlsruhe, der badischen Kapitale. Aber sind wir in Stuttgart etwa nicht ...? Doch wir sind! Landeshauptstadt von Baden-Württemberg! Auch wenn man es lange nicht war, obwohl man dachte, es längst zu sein. Stuttgart erhielt den Titel offiziell erst 1977 und ist damit eine reichlich verspätete, nach Meinung von Spöttern auch eine etwas verschlafene Landeshauptstadt. Man kann’s auch andersrum sehen: Während das Land seinen 70. Geburtstag begeht, feiert die Landeshauptstadt ihren 45. Ganz schön jung.