70-jährige Wartezeit vorbei: Newcastle gewinnt Ligapokal-Finale gegen Liverpool

4 Der ehemalige Dortmunder Alexander Isak bescherte Newcastle United den ersten nationalen Titel seit 70 Jahren. Foto: Scott Heppell/AP/dpa

London - Der FC Liverpool hat wenige Tage nach dem bitteren Champions-League-Aus die Chance verpasst, den ersten Titel nach dem Ende der Ära Jürgen Klopp zu gewinnen. Der Fußball-Tabellenführer der Premier League unterlag im Finale des englischen Ligapokals nach einer spannenden Schlussphase mit 1:2 (0:1) gegen Newcastle United. Die Magpies beendeten damit eine 70 Jahre andauernde nationale Durststrecke.

Ex-Dortmunder Isak wird zum Helden

Dan Burn (45. Minute) per Kopfball nach einer Ecke und der frühere Dortmunder Alexander Isak (52.) trafen im Wembley-Stadion für die von Eddie Howe trainierten Magpies. Zuvor hatte ein vermeintliches Tor des überragenden Isak wegen einer umstrittenen Abseitssituation nicht gezählt. Newcastles letzter nationaler Titel war der FA-Cup-Gewinn 1955. Einige Fans des seit einigen Jahren von Saudi-Arabien alimentierten Clubs weinten vor Glück.

Während die Newcastle-Profis von Anfang an keine Zweifel daran ließen, dass sie den in England eigentlich als unbedeutend geltenden Ligapokal unbedingt wollten, brauchte Liverpool lang, um ins Spiel zu kommen.

Die Mannschaft, die im Achtelfinale der Königsklasse im Elfmeterschießen an Paris Saint-Germain gescheitert war, tat sich offensiv schwer und scheiterte mehrfach an Newcastle-Torhüter Nick Pope. Erst in der fast zehnminütigen Nachspielzeit sorgte Federico Chiesa (90.+4) mit seinem Tor, das nach langer VAR-Prüfung gegeben wurde, noch einmal für Hochspannung.

Erster Liverpool-Titel unter Slot wohl nur eine Frage der Zeit

Für die Reds, die den Ligapokal im Vorjahr unter Klopp gewonnen hatten und mit zehn Erfolgen Rekordsieger sind, bietet die Meisterschaft die letzte Chance, Slots Premierensaison mit einer Trophäe zu beenden. Angesichts von zwölf Punkten Vorsprung auf Verfolger FC Arsenal bei neun verbleibenden Spielen dürfte es wohl nur noch eine Frage der Zeit sein.