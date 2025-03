64-Jähriger in Neidlingen in Nöten: Gleitschirmflieger bleibt in Baum hängen

64-Jähriger in Neidlingen in Nöten

1 Ein Gleitschirmflieger ist bei Neidlingen abgestürzt. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

Ein 64-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Gleitschirm bei Neidlingen aufgebrochen. Sein Flug nahm ein jähes Ende. Die Ermittlungen zu den Gründen seines Absturzes dauern laut Polizei noch an.











Der Mann war nach Angaben des auch für die Region Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen mit seinem Gleitschirm auf einem Flugplatz nahe der Absturzstelle in Neidlingen im Vorland der Schwäbischen Alb gestartet. Gegen 14.11 Uhr sei er am Donnerstagnachmittag abgestürzt, in einem Baum gelandet und einige Meter über dem Boden hängen geblieben. Eine Frau habe den Mann in seiner misslichen Lage entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt. Bergwacht und Rettungsdienst waren im Einsatz und kümmerten sich um den 64-Jährigen. Laut Polizei konnte er leicht verletzt geborgen und in eine Klinik zur Behandlung gebracht werden. Die Ermittlungen zur Ursache des Absturzes dauern laut Polizei noch an.