Kirchheimer Bahnhof: Mann entzündet auf dem Bahnsteig offenes Feuer und kocht darauf

1 Die Polizei erteilte einem Mann einen Platzverweis, der im Kirchheimer Bahnhof Feuer machte. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 62-Jähriger hat auf einem Bahnsteig des Kirchheimer Bahnhofs (Kreis Esslingen) über dem offenen Feuer sein Essen zubereitet. Der Mann bekam von der Bundespolizei einen Platzverweis.











Link kopiert

Ein 62 Jahre alter Mann hat am Montagabend ein Feuer am Bahnsteig des Kirchheimer Bahnhofs entzündet, über dem er sein Essen zubereitete. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegen 21 Uhr wurde der Bundespolizei ein Feuer am Bahnsteig 1 gemeldet, woraufhin eine Streife umgehend zum Bahnhof fuhr. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen 62 Jahre Mann an, der nach ersten Ermittlungen der Polizei ein Feuer am Bahnsteig entzündet und mit diesem Lebensmittel angebraten hatte.

Mann hat Hausverbot auf dem Bahnhof in Kirchheim

Bei der polizeilichen Kontrolle des im Landkreis Esslingen wohnhaften Mannes stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den Mann ein Hausverbot für den Bahnhof Kirchheim vorliegt.

Da der 62-Jährige zudem keine Reiseabsichten hatte, erteilten ihm die Beamten anschließend einen Platzverweis und er muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs rechnen.