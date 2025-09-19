600 000 Euro gewonnen: Lottogewinner in Esslingen hat sich noch immer nicht gemeldet – und jetzt?

Lottogewinner in Esslingen hat sich noch immer nicht gemeldet – und jetzt?

Eine Frau oder ein Mann ist bereits seit dem 6. September um 600 000 Euro reicher – und weiß möglicherweise noch gar nichts von dem Glück.











Eines steht fest: Die Nummer 041551 ist das Glückslos. Sie beschert der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer am Lottoklassiker 6 aus 49 entweder 600 000 Euro auf einen Schlag oder für zehn Jahre 5000 Euro monatlich, ganz auf Wunsch. Abgegeben wurde der Spielschein in einer Lotto-Annahmestelle im Kreis Esslingen, wie unsere Zeitung berichtete. Jetzt teilte Lotto Baden-Württemberg auf Anfrage mit, dass es sich konkret um eine Annahmestelle in der Stadt Esslingen handelt.

Doch wer der Gewinner oder die Gewinnerin ist, steht immer noch nicht fest. Möglicherweise weiß der Glückspilz selbst noch nichts von seinem Glück. Er oder sie habe sich nach wie vor nicht gemeldet, ist von Lotto Baden-Württemberg zu erfahren. Vielleicht habe er oder sie die Losnummer auf seinem Spielschein noch gar nicht mit der bereits am 6. September gezogenen Gewinnzahl verglichen. Jedenfalls wurde auf dem Schein auch die Teilnahme an der Glücksspirale und der Zusatzlotterie Sieger-Chance angekreuzt. Der Gewinn verdankt sich der Sieger-Chance.

Lotto: „Wir wissen nichts über den Gewinner“

„Wir wissen tatsächlich nichts über die Gewinnerin oder den Gewinner“, sagt Lotto-Pressesprecherin Viktoria Kesper. Der Spielschein sei ohne die Kundenkarte von Lotto Baden-Württemberg abgegeben worden. „Dass die Annahmestelle in Esslingen liegt, lässt natürlich vermuten, dass der Mann oder die Frau aus Esslingen oder Umgebung kommen. Aber hundertprozentig sicher ist das nicht.“ Sie könnte im Prinzip von überall her kommen.

Wenn Gewinn oder Gewinner ermittelt sind, werden Identität, Wohnort und weitere personenbezogene Daten von Lotto Baden-Württemberg streng diskret behandelt. „Wir geben nur bekannt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt – und dass es den Gewinn gibt“.

Was, wenn sich niemand beim Lotto meldet?

Was aber passiert, wenn sich niemand meldet? „Es gibt eine gesetzliche Verjährungsfrist“, sagt Kesper. „Demzufolge besteht bis zum 31. Dezember 2028 Anspruch auf diese Gewinnsumme.“ Der Sieger, der eine Chance von eins zu einer Million erfolgreich genutzt hat, kann noch binnen gut drei Jahren sein Geld kassieren. Sollte er dies nicht tun, fließe der Betrag in einen Sondertopf zurück und stehe einer erneuten Verlosung zur Verfügung, sagt die Lotto-Sprecherin.