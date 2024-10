60-jährige Karriere: Abschiedstournee führt Mireille Mathieu nach Deutschland

1 Mireille Mathieu will mehr Zeit für sich (Archivbild). Foto: Bodo Schackow/dpa

Zuletzt tourte sie 2018 durch Deutschland. Nun kehrt Mireille Mathieu mit ihrer letzten großen Tournee wieder zurück. Die Schlager-Ikone will mehr Zeit für sich, wie sie in einem Interview sagt.











Paris - Die französische Schlagerikone Mireille Mathieu kommt mit ihrer letzten großen Auslandstournee "Goodbye my Love Goodbye" nun nach Deutschland. Den Startschuss gibt die 78-Jährige in Chemnitz an diesem Donnerstag (24. Oktober). Bis Mitte November wird sie laut Informationen des Ticketportals Eventim in zehn deutschen Städten auftreten, darunter Berlin, Dresden, München und Frankfurt. Mit der zweijährigen internationalen Jubiläumstournee, die 2023 begann, nimmt Mathieu Abschied von großen Touren.

Deutschland ist die erste Europa-Station ihrer Best-of-Tournee, mit der sie ihre 60-jährige Karriere feiert. Mathieu wird unter anderem ein Lied interpretieren, das ihrer Mutter gewidmet ist und das sie noch nie in Deutschland gesungen hat. "Meine Mutter kam sehr gerne nach Deutschland" Das Lied hier erstmals vorzutragen, werde für sie voller Emotionen sein, wie sie der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview sagt.

Mehr Zeit für kreative Projekte

Sie werde nur noch kurze Gastspielreisen machen und weniger Städte besuchen, erklärt die Französin. Eine Entscheidung, die nicht nur etwas mit ihrem Alter zu tun hat. Sie wolle auch das Tempo drosseln, um mehr Zeit für sich zu haben und für kreative Projekte wie dem Komponieren.

Zu Deutschland hat Mathieu ein ganz besonderes Verhältnis. "Ich fühle mich willkommen und das Publikum schätzt mich." Deutsch war auch die erste Fremdsprache gewesen, in der sie gesungen hat. Das war 1969 mit "Hinter den Kulissen von Paris". Nach Deutschland geht es weiter nach Prag und in die slowakische Hauptstadt Bratislava.