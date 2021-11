7 Sieht unauffällig aus, ist aber gerade in Zeiten von Corona nützlich: Das UV-C-Desinfektionsgerät von Philips. Foto: Philips/BART

Stuttgart - Technik macht Spaß und kann vieles im Alltag erheblich erleichtern, etwa der WLAN-Optimierer oder das flüssigkeitsfreie Desinfektionsgerät für zu Hause. Wir haben sechs Geschenktipps für Sie.

1.Power für die Stimme Ob im Homeoffice, bei Videochats, Livestreams, beim Gaming oder Produzieren eigener Youtube-Videos und Podcasts: Digitale Sprachübertragung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dabei wird oft der Klang vernachlässigt, obwohl die eigene Stimme mindestens ebenso wichtig für den Gesamteindruck ist wie die äußere Erscheinung. Ein wertiges Mikrofon sollte daher für alle zur Grundausstattung gehören, die regelmäßig via Internet kommunizieren. Das USB-Mikrofon „Roccat Torch“ hat einen Doppelkondensator, Lautstärke und Klangqualität lassen sich über drei leicht erreichbare Regler anpassen. Für eine sichere Privatsphäre kann die Sprachübertragung mit einer Geste stummgeschaltet werden.

Mikrofon Roccat Torch, Preis: knapp 100 Euro.

2. WLAN in jeder Ecke Kaum etwas ist nerviger als Funklöcher in den eigenen vier Wänden. Mit dem „Eero 6“-System schenkt man sich oder anderen drahtloses Surfen bis in den letzten Winkel des Hauses. Verbindungsabbrüche bei Videocall oder beim Streamen von Netflix-Videos sind damit passé. Dahinter steckt die sogenannte Mesh-Technologie, die auf einer Vernetzung aller vorhandenen Geräte beruht. Das Basisgerät wird dafür mit einem Internet-Router gekoppelt, die Signalverstärker werden so platziert, dass man die bestmögliche Abdeckung erreicht. Dabei hilft die App, für die allerdings ein Amazon-Konto benötigt wird. Unterstützt werden auch die Smarthome-Systeme Homekit (von Apple) und Zigbee.

Eero Pro 6, Preis: 249 Euro (1er-Set ) und 639 Euro (3er-Sets)

3. Keimkiller für zu Hause Das Problem gibt es nicht erst seit Corona: Alltagsgegenstände wie Schlüssel, Armbanduhren oder Handys sind belastet mit Viren, Bakterien und Pilzen. Gerade elektronische Geräte wie Smartphones möchte man aber nur ungern mit feuchten Reinigungsmitteln bearbeiten. Die Firma Philips, die sich seit mehr als drei Jahrzehnten mit der Desinfizierung durch UV-C-Strahlen befasst und hat nun ein kleines Gerät auf den Markt gebracht, das perfekt für zu Hause ist. Man legt den zu desinfizierenden Gegenstand einfach in die Box und drückt auf den Knopf. Nach acht Minuten ist die Reinigung abgeschlossen. Sensoren verhindern, dass beim versehentlichen Öffnen schädliches UV-Licht nach außen dringt.

Philips UV-C Desinfektionsbox, Preis: 55 Euro

4. Normaler Fernseher wird smart Nicht nur Amazon Prime Video, auch viele andere Streaming-Anbieter wie Disney, Netflix oder öffentlich-rechtliche Mediatheken können mit dem „Fire TV Stick 4K Max“ empfangen werden. Gewöhnliche TV-Geräte mit HDMI-Anschluss werden damit smart und können mit Apps aus dem Play Store als digitaler Bilderrahmen, Smarthome-, Spiel- oder Musik-Zentrale dienen. Die neue „Max“-Version punktet mit schneller startenden Apps und reibungsloserer Navigation. Um das Streaming zu verbessern, wird nun auch WiFi 6 unterstützt. Der Stick ermöglicht Fernsehen in brillantem 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR, HDR10+ und immersives Dolby-Atmos-Audio – sofern das Gerät zu Hause das schafft. Bedienen lässt er sich per Tastendruck oder Sprachsteuerung.

Fire TV Stick 4K Max; ca. 65 Euro

5. Sound wie im Kino Das Bild von Flach-TVs wird immer brillanter – im Gegensatz zum Sound. Wo soll der bei der geringen Bautiefe auch herkommen? Damit man sich wie im Kino fühlt, sollte man daher auf eine Soundbar setzen. Der „Bose TV Speaker“ ist etwa fünf Zentimeter hoch und kann vor oder unter dem TV-Gerät platziert werden. Zwei angewinkelte Treiber sorgen für einen raumfüllenden Klang. Per Bluetooth kann man aber auch externe Geräte wie das Smartphone koppeln und Musik oder Hörbücher abspielen. Der Klang ist auf Sprachwiedergabe optimiert, so dass das Problem, dass man etwa bei Action-Filmen vor lauter Action keine Dialoge mehr versteht, der Vergangenheit angehört. Das ist dann eigentlich noch besser als Kino.

Bose TV Speaker, Preis: knapp 200 Euro.

6. Fachwissen für Nerds Gregor Kartsios ist bekannt aus TV-Shows wie „MTV Game One“ und „Rocket Beans TV“. Nun hat er mit dem „ABC der Videospiele“ eine Lücke auf dem Buchmarkt gefüllt. Kompetent und kurzweilig und mit vielen farbigen Abbildung führt er durch die Historie, stellt Genres, Konsolen und viele Klassiker vor. Wer auf der Suche nach profundem Hintergrundwissen für nerdige Diskussionen und dem einen oder anderen Geheimtipp ist oder einfach eine nostalgische Reise in die eigene Vergangenheit unternehmen will, kommt hier auf seine Kosten. Da aktuelle Spielhardware derzeit schwer zu bekommen ist, eignet sich das Buch auch als Trostpflaster oder Gutschein. Und vielleicht tut’s ja auch mal ein Oldie vom Flohmarkt.

Das ABC der Videospiele, Lappan Verlag, Preis: 14 Euro, E-Book: knapp 10 Euro.