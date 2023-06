1 Erfrischung gefällig? Foto: Kehle/Jörn Kehle

Beim 6. Denkendorfer Schlehenlauf trotzten rund 230 Sportlerinnen und Sportlern den hohen Temperaturen.















Rund 230 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind beim 6. Schlehenlauf an den Start gegangen und auch wenn – aufgrund der hohen Temperaturen – nicht alle das Ziel erreicht haben, gab es doch über alle Altersklassen hinweg eine ganze Reihe ansehnlicher sportlicher Leistungen zu sehen. Vor allem die Mitglieder, ob jung oder alt, des gastgebenden TSV waren in ihren Trikots gut zu erkennen und suchten, ebenso wie alle anderen, wann immer es möglich war nach einer Möglichkeit, sich abzukühlen (unser Bild). Den Hauptlauf über 6850 Meter entschied bei den Frauen Pia Holzer (LG Filder) in 27,35 Minuten zu ihren Gunsten. Bei den Männern setzte sich Jan-Kristian Knapp (25,41 Minuten) durch. Alle Ergebnisse des 6. Denkendorfer Schlehenlaufs sind im Internet ( https://my.raceresult.com/232471) zu finden. Foto: Jörn Kehle