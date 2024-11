58. Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung: Hilfe für Menschen in Not im Kreis Esslingen

Hilfe für Menschen in Not im Kreis Esslingen

Gerade in der Weihnachtszeit ist Anteilnahme mit jenen, die ihre Lieben nicht beschenken können, wichtig.

Hilfe für soziale Projekte und Menschen in Not im Kreis Esslingen: Dieses Ziel hat auch die 58. Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung. Diesmal soll unter anderem die Tafel Esslingen Spenden erhalten. Welche weiteren Projekte werden unterstützt?











Das eigene Zuhause ist ein Rückzugs- und Schutzraum. Doch angesichts der steigenden Miet- und Lebenskosten können sich auch im Kreis Esslingen viele Menschen keine angemessene Wohnung und Ausstattung leisten. Auch in diesem Jahr erreichen die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung wieder viele Anfragen, bei denen es um teils kleine Geldbeträge geht, mit denen das eigene Zuhause wieder wohnlicher wird. Um helfen zu können, ist die EZ-Kampagne, die in diesem Jahr zum 58. Mal stattfindet, auf die Unterstützung von Spenderinnen und Spendern angewiesen.

Informieren und spenden: <a href='https://www.betterplace.org/de/projects/145000-esslinger-zeitung-weihnachtsspendenaktion-2024' target='_blank'>„Eßlinger Zeitung - Weihnachtsspendenaktion 2024“</a> auf betterplace.org öffnen.

Im vorangegangenen Winter konnte die Benefizaktion, hinter der der Verein Gemeinsam helfen steht, mehr als 181 700 Euro für den guten Zweck ausschütten. „Es macht uns als Verein von Jahr zu Jahr Hoffnung, wie groß die Solidarität unserer Leserinnen und Leser, aber auch von Firmen und Vereinen mit ihren Mitmenschen ist“, sagt Johannes M. Fischer, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Gemeinsam helfen und Chefredakteur der Eßlinger Zeitung.

Finanziert wurden mit den Mitteln unter anderem ein rollstuhlgerechter Kleinbus für die Rohräckerschule und es wurden sehr viele kleine Beträge an Einzelpersonen und Familien vergeben, die von Armut betroffen sind. „Die Spenden bleiben im Kreis Esslingen und kommen da an, wo sie wirklich gebraucht werden. Gerade in der Weihnachtszeit, in der andere ihre Lieben beschenken können, machen schon kleine Beträge Menschen in Not eine Freude“, versichert Fischer.

Bedarf an Einzelfallhilfen bleibt hoch

Leider bleibe der Bedarf gerade an diesen Einzelfallhilfen hoch, sagt Fischer. Denn in den vergangenen Jahren sei der Anteil von Menschen, die von Armut betroffen sind, gestiegen. Laut dem Armutsbericht des Landes Baden-Württemberg galten 2023 etwa 15 Prozent der Bevölkerung in Baden-Württemberg als armutsgefährdet, 9,2 Prozent waren von Armut und 4,6 Prozent von strenger Armut betroffen. Diese Menschen verwenden mehr als 40 Prozent ihres Einkommens allein für die Kaltmiete. „Für sie ist es schon schwer, überhaupt eine passende Wohnung im Kreis Esslingen zu finden, und erst recht, neben der steigenden Mieten ihren restlichen Lebensunterhalt zu bestreiten. Unsere Partnerorganisationen berichten, wie groß die Sparbemühungen ihrer Klienten sind – und dennoch geht das Geld oft vor Monatsende aus“, erzählt der stellvertretende Vorsitzende des Hilfsvereins.

Zu diesem Personenkreis zählen auch die Klientinnen und Klienten der Stiftung Tragwerk. Diese bietet Kindern und Jugendlichen aus schwierigen und krisenhaften Familienverhältnissen Unterstützung, unter anderem in Form von Betreuung in Wohngruppen – bis die Jugendhilfeleistungen zum 18. oder 21. Lebensjahr enden. Um den jungen Menschen beim Übergang in die Selbstständigkeit in einer eigenen Wohnung zu helfen, hat die Stiftung das Projekt Starthilfe ins Leben gerufen. Es soll in diesem Jahr Mittel aus der EZ-Weihnachtsaktion erhalten.

Hilfen für Familien, Senioren, Erkrankte

Weitere Spenden werden für den neuen Tafelladen in Esslingen gesammelt. Weil sie immer mehr Kundinnen und Kunden mit wenig Geld mit Lebensnotwendigem versorgt, ist die Caritas in neue Räume gezogen, die umgebaut und renoviert werden. Auch der Kinderschutzbund bittet um finanzielle Unterstützung für ein neues Projekt. Er begleitet Familien in schwierigen Situationen und gibt ihnen Alltagshilfe – doch was, wenn diese endet? Die Organisation will in Form eines Elterntreffs einen konsumfreien Ort für sie schaffen, um sie langfristig unterstützen zu können. Das Projekt „Gut umsorgt daheim in Denkendorf“ verbindet ehrenamtliche Alltagspaten mit Senioren, die wenig oder keine familiäre Unterstützung haben. Das Kooperationsprojekt zwischen dem evangelischen Krankenpflegeverein, dem Verein Senioren- und Altenhilfe und der Gemeinde ist auf Spenden angewiesen. Darüber hinaus unterstützt die EZ-Kampagne zahlreiche weitere Projekte.

Damit die Spenden bei den Menschen ankommen, die finanzielle Hilfe oder anderweitige Unterstützung brauchen, ist die EZ-Weihnachtsaktion auf gemeinnützige Vereine, soziale und kirchliche Organisationen und Behörden angewiesen. „Sie leisten eine Arbeit von unschätzbarem Wert für ihre Mitmenschen und tragen ganz entscheidend zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bei“, sagt Herbert Dachs, der Geschäftsführer des Verlages der Eßlinger Zeitung. Er freue sich, wenn die Leserinnen und Leser auch in dieser Weihnachtszeit wieder ihren Nachbarn, denen es nicht so gut gehe, die Hand reichten. „Toll ist auch, dass sich wieder Vereine, Firmen und Veranstalter dazu bereit erklären, bei Benefizaktionen für die EZ-Kampagne Spenden zu sammeln“, so Dachs.