58-Jähriger in Nürtingen verletzt: Auto nach Unfall auf Parkplatz nicht gesichert – rollt gegen Radfahrer

58-Jähriger in Nürtingen verletzt

1 Der Rettungsdienst versorgte den Radfahrer und brachte ihn in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde am Montag ein 58 Jahre alter Radfahrer schwerer verletzt. Er wurde auf einem Parkplatz zunächst von einem Auto touchiert und stürzte. Als der Fahrer dem Mann zu Hilfe kommen will, rollt das Auto los und erfasst ihn erneut.











Ein 58-jähriger Radfahrer ist am Montagvormittag auf einem Parkplatz in der Metzinger Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen) verletzt worden, wie schwer ist noch unklar. Gegen 10 Uhr hatte ein 81-jähriger Mann den Radfahrer bei der Suche nach einem Parkplatz mit seinem Auto touchiert, berichtet die Polizei.

Der Radfahrer stürzte zu Boden, woraufhin der Autofahrer ausstieg, um dem Gestürzten zu helfen. Er hatte jedoch vergessen, den Hebel seiner Automatikschaltung auf „P“ zu stellen.

Dadurch rollte das Auto unkontrolliert los, erfasste den Radfahrer und prallte schließlich gegen die Wand des Einkaufszentrums. Der 58-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen gibt es bisher keine genauen Informationen. Am Auto des Seniors entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Hauswand ist noch nicht bekannt.