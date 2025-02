500 Wohnungen auf Esslinger Hochschul-Campus: Große Pläne für die Flandernhöhe

1 So stellen sich die Planer von Octagon und Studiofutura die Zukunft des Hochschulgeländes auf der Flandernhöhe vor. Foto: Stadt Esslingen

Die Überlegungen für die Zukunft des Hochschul-Areals an der Esslinger Flandernstraße, wo rund 500 neue Wohnungen entstehen können, werden konkreter: Sieben Planungsbüros haben ihre Konzepte eingereicht – am Ende gab es einen klaren Sieger.











Link kopiert

Die Zeit läuft: Zum Sommersemester 2026 soll die Hochschule Esslingen in ihr neues Domizil in der Weststadt umziehen und ihren Campus an der Flandernstraße räumen. Dann ist dort der Weg frei für ein ambitioniertes Bauprojekt mit rund 500 neuen Wohnungen. Nach Jahren des Stillstands hat die Stadt zuletzt die Planungen vorangetrieben. In einem zweistufigen Werkstattverfahren haben sieben Planungsteams Konzepte für das neue Quartier entwickelt. Nun hat eine Jury den besten Entwurf gekürt, der die Grundlage für einen städtebaulichen Rahmenplan liefert.