Stellenabbau in Stuttgart: Dramatische Szenen am IT-Campus von Bosch

1 Mitten in eine Protestaktion vor dem Bosch-Werk in Feuerbach platzt die Nachricht, dass dort 500 IT-Stellen wegfallen sollen. Foto: Peter Stolterfoht

13.000 Stellen will Bosch in Deutschland abbauen. Allmählich wird klar, was das für die Standorte bedeutet. Für den Standort Stuttgart gibt es deshalb nun erneut eine Hiobsbotschaft.











Laut Betriebsrat soll es am Donnerstag auf dem IT-Campus von Bosch in Stuttgart Feuerbach zu denkwürdigen Szenen gekommen sein. Von Mitarbeitern ist die Rede, die ihre Laptop-Tasche einfach auf den Boden gestellt und das Gebäude fluchtartig verlassen hätten. Völlig frustriert, wie es heißt. Die ersten Informationen waren da gerade durchgesickert, dass als Folge des Sparprogramms im Kompetenzzentrum an der Borsigstraße über 500 Jobs gestrichen werden. Eine Information dieser Zeitung, die sich im Laufe des Tages bestätigen sollte. Jetzt ist klar, dass im Rahmen des Programms bei Bosch Digital bundesweit rund 830 IT-Stellen wegfallen werden.

Vom einstigen Pioniergeist ist nicht mehr viel übrig

Derzeit arbeiten 2300 Beschäftigte auf dem Gelände, das vor acht Jahren eröffnet worden war. Vom damals dort herrschenden Pioniergeist ist nach der jüngsten Hiobsbotschaft für die Beschäftigten allerdings mittlerweile nicht mehr viel übrig.

Bosch IT-Campus Feuerbach: Die Zeit der glänzenden Aussichten ist vorbei. Foto: Bosch

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Bahnhof Feuerbach laufen die Fäden der weltweiten Bosch-IT auf dem 11 000 Quadratmeter großen Areal zusammen, in das insgesamt 90 Millionen Euro investiert worden waren.

Gleich um die Ecke protestierten am Donnerstag vor Tor 1 des Bosch-Werks Feuerbach IG Metall und Betriebsrat im Zuge einer Mahnwache gegen den Stellenabbau an diesem Standort. Bisher richtete sich der Protest gegen den Plan der Geschäftsführung, 4000 Arbeitsplätze in der Autosparte dem Sparkurs zum Opfer fallen zu lassen. Jetzt kommen dort 500 im IT-Bereich hinzu.

An den deutschen Standorten der Autosparte von Bosch sind es derzeit 13 000 Stellen, die abgebaut werden sollen. 2027 endet das Jobsicherungsprogramm, das betriebsbedingte Kündigungen ausschließt. Nach Auskunft des Betriebsrates gehe es jetzt darum, genau diese zu verhindern.